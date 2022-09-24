湖南邵阳学院新党委书记上任 原书记“巨资引进菲律宾博士”被免职

曾因“花费1800多万元（人民币，约372万新元）引进23名菲律宾亚当森大学哲学博士”陷入争议的湖南邵阳学院星期五（9月23日）于官网发布消息，湖南省委组织部领导9月21日下午宣布宁立伟担任学校党委书记的任职决定。

公开资料显示，今年56岁的宁立伟是湖南邵东人，中共党员，教授，硕士生导师。

他于1989年在沈阳工业大学获工学硕士学位，曾任湖南工程学院党委副书记等职，于2021年1月起任湖南理工学院党委副书记、校长。

宁立伟主要研究领域为机械创新设计理论与方法，风力机智能监控和先进数控加工技术，长期在高校从事教学、科研和教学管理工作。

宁立伟此番履新的邵阳学院创建于1958年，2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本，2016年邵阳医学高等专科学校并入。

此前担任邵阳学院党委书记的彭希林已被免职。

今年7月，“邵阳学院花费1800多万元引进23名菲律宾亚当森大学哲学博士”一事在网上引发争议。7月24日晚，湖南省教育厅网站发布《关于邵阳学院引进博士有关情况的通报》。

通报称，经查，邵阳学院没有结合学院发展实际科学制订师资队伍建设规划，在博士人才引进等方面存在不当做法。学院党委在此过程中论证不充分、决策不科学、工作不严谨，党委书记彭希林负有主要领导责任。省教育厅已责成邵阳学院纠正不当做法。省委已对彭希林给予免职处理。

