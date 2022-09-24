港警未收到十一国庆游行申请 萧泽颐：将加强人手巡逻

中国十一国庆将至，香港警务处处长萧泽颐星期六（9月24日）说，迄今未收到任何组织申请游行，他说，最重要的是，不要有违法行为，他拒绝透露人手部署，但强调会安排大量人手包括便衣及特警部队在街上巡逻，警方不会掉以轻心。

根据《星岛日报》报道，去年十一国庆，香港警方派逾8000警力在金钟、铜锣湾一带，防止任何示威活动。萧泽颐在一个节目中被问到今年的部署时说，不方便透露人手部署，但会加强人手巡逻。

被问到是否不鼓励组织在七一、十一等日子上街示威，萧泽颐表示，最重要是不要做违法的行为，“如果他们是坚持去做，我们一定是违法必究”。他说，警方会视乎相关活动有没有影响公众秩序及他人权利做风险评估，至于随着疫情回落，未来是否可恢复游行示威，他则指需与卫生署相讨。

萧泽颐还说，香港的恐袭风险属中度，即没有具体情报显示香港可能成为袭击的目标，但强调警方不会因而掉以轻心。他解释，过去两年甚至近几个月，警方仍不时破获仿制武器的案件，因此会加强搜集线上及线下的情报，留意有没有人在社交平台呼吁人做非法行为。

早前有香港市民在英国驻港总领事馆外以口琴吹奏英国国歌及《愿荣光归香港》，被警方以涉嫌煽动拘捕，萧泽颐表示，案件仍在调查，暂时未落案起诉，但强调“做任何事情之前，要想想会不会触犯任何法例，如行为有可能煽动到其他人情绪，作出扰乱秩序行为都有可能触犯法例。”