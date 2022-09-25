中国国家防总要求做好抗大旱抗长旱准备

中国国家防总称，湖南、江西等省遭遇严重旱情，各级防指要立足抗大旱抗长旱，进一步夯实各级各部门抗旱责任。

据澎湃新闻报道，记者星期六（9月24日）从中国应急管理部获悉，受国家防总副总指挥、应急管理部部长王祥喜委派，9月21日至23日，国家防总秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文率国家防总检查组，检查长江流域中下游抗旱减灾工作。

检查组先后来到湖南长沙浏阳市、衡阳衡东县和江西南昌红谷滩区、九江庐山市，深入田间地头、饮水困难农户、城区水厂、农村人饮工程和抗旱应急水源工程现场，察看农作物受旱、经济作物损失、取水设施运行、应急送水供水等情况，指导地方做好抗旱减灾工作。

检查组称，今年7月以来，长江流域遭遇罕见持续高温少雨天气，湖南、江西等省遭遇严重旱情，气象预测未来一段时间两省主要受旱区仍无有效降雨，抗旱形势不容乐观。各级防指要立足抗大旱抗长旱，进一步夯实各级各部门抗旱责任，细化人饮解困方案，落实供水保障措施，全力确保人民群众饮水安全和秋粮稳产保收。

检查组说，各级防指要以乡镇为基本单元细化抗旱举措，精准算好水账，提前做好供水应急调度预案，按最不利的情况来部署生活用水和生产用水需求。要多措并举确保人饮安全，对于没有条件纳入管网保供的，继续加大力度帮助打井和拉水送水做好供水保障。要坚决扛牢粮食安全政治责任，科学合理调配江河、水库、塘堰、机井地下水水源，全力以赴保障好农业灌溉用水需求，确保粮食稳产保收，同时强化指导受灾农田抢种补种，最大限度减少灾害损失，提前谋划蓄水保水，为冬季作物和来年春播储备水源。要应急与谋远相结合，积极推动抗旱基础设施建设，着力提升应对极端情况能力。