王毅：只有实现统一台海才能迎来持久和平

中国国务委员兼外长王毅强调，只有国家实现完全统一，台海才能真正迎来持久和平。在乌克兰课题上，中国的核心立场就是劝和促谈，并将继续以自己的方式发挥建设性作用，也呼吁各方抑制危机的外溢效应。

据新华社报道，王毅星期六（9月24日）在纽约联合国总部出席联合国大会一般性辩论并发表演讲。

他在会上强调，中国愿继续以最大诚意、尽最大努力实现两岸和平统一，而为达成这一目的，就必须以最坚定决心打击台独分裂活动，以最有力举措排除外部势力干涉。

王毅说，只有依法坚决制止分裂，两岸和平统一才有现实基础；只有国家实现完全统一，台海才能真正迎来持久和平。任何干涉中国内政的图谋都必将遭到中国人民一致反对，任何试图阻挡中国统一大业的行径都必将被历史车轮碾碎。

他也强调，中国所追求的道路，是和平发展而不是掠夺殖民，是合作共赢而不是零和博弈，是人与自然和谐共生而不是竭泽而渔。

据中国外交部网站发布的演讲稿，在乌克兰课题上，王毅说：“中方支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力。当务之急是劝和促谈，治本之策是照顾各方合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的安全架构。我们呼吁各方抑制危机外溢效应，维护发展中国家正当权益。”

在这之前，王毅23日与联合国秘书长古特雷斯会面时说，中国赞赏古特雷斯积极斡旋并取得成效，中国在乌克兰问题上的核心立场就是劝和促谈，就是站在和平一边，中国将继续以自己的方式发挥建设性作用。

据中国外交部官网发布的信息，王毅也指个别大国出于一己私利，以多边主义为名，行单边主义之实，打着维护所谓“规则”旗号，到处搞小圈子、小集团，并说中国将同联合国坚定站在一起，坚定支持联合国在国际事务中的核心地位，坚定支持联合国为应对和平安全挑战发挥更大作用。