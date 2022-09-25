中国教育部：中小学外语课时占比明显低于艺术体育课

中国教育部指出，中小学外语课时占比明显低于语文、数学、体育、艺术等学科。

中国教育部官网星期五（9月23日）公布了“对十三届全国人大五次会议第9010号建议的答复”，回复全国人大代表提出的“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”。

中国教育部在答复中称，中小学外语课时占比明显低于语文、数学、体育、艺术等学科。《义务教育课程方案（2022年版）》规定，各科目课时比例为：语文20%到22%，数学13%到15%，体育与健康10%到11%，外语6%到8%。

针对英语考试比重，中国教育部说，国务院2014年印发了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，明确规定保持统一高考的语文、数学、外语科目不变，分值不变。

中国教育部称，高考命题依据高中课程标准和高校人才选拔要求，近年来，注重通过多种形式考查中华优秀传统文化相关内容，引导学生增强国家认同感和民族自豪感，坚定理想信念。

今年3月份两会期间，全国政协委员、九三学社中央委员许进提出了关于“降低英语教学比重、在考试中占分比重”的建议。

他称英语只是一个工具性的知识，在一般需求的情况下完全可以用人工智能来替代，虽然国家越来越国际化了，但是90%以上的工作人员在日常生活中用不上英语。全国人大代表、中国宇华教育集团董事局主席李光宇也曾提出过类似建议。

在去年两会期间，许进也提出过类似建议。他当时建议，在义务教育阶段英语等外语课程应不再设为与语文和数学同等的主科，增加素质教育课程佔比；不再将外语设为高考必考的科目；禁止义务教育阶段学生参加非官方的各种外语考试。