台新党批蔡政府遇日就软吁保钓硬起来

台湾新党批评蔡政府遇到日本时就软，呼吁政府在保卫钓鱼岛方面硬起来。

新党在面簿上写道，今年是台湾抗议日本国有化钓鱼岛10周年，新党在星期天（9月25日）上午于台日交流协会集结，宣示钓鱼岛主权，与渔民应有的权利。

新党主席吴成典说，总统蔡英文口口声声说钓鱼岛隶属于台湾，但实际作为却是遇日就软，并指日本前防卫大臣石破茂7月在台湾一方面称，台湾海峡问题是国际海域问题，台湾安全议题是日本的事，“一方面又吃台湾的豆腐，在中华民国土地声称钓鱼台是日本固有领土”，台湾外交部却对此没有发出任何声音，批评外交部的做法是奇耻大辱。

新党副发言人郭荣先则说，自从蔡政府执政后，放任日本对于钓鱼岛主权的步步进逼，并强调长期的抗争与实际作为，将为新党未来努力目标之一，也必须灌输下一代18岁的公民“国土寸土不让的重要性”。

另一名副发言人张荣法认为，蔡英文政府上任以来，对于日本政府宣示钓鱼岛为日本的主权，蔡政府却没有任何的回应，显然是同意日本政府的主张。

张荣法说，钓鱼岛是宜兰传统渔民的作业渔场，也是这些渔民赖以生存的海域，“我们必须要保护我们的土地，宣示我们的主权，最后希望我们的政府提出钓鱼台列屿的主权及主张作为，以解决未来的争端！”