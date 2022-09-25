台湾指大陆企图以解释联大决议作为对台武力挑衅借口

台湾外交部指中国大陆外长王毅“错误解释”联合国大会第2758号决议，企图以此作为对台武力挑衅的借口，台湾外交部予以严正驳斥与强烈谴责。

据台湾外交部官网星期天（9月25日）发布的新闻稿，台湾外交部指王毅星期六（24日）在联合国大会演说中，“诓称对台湾主权，蓄意错误解释联大第2758号决议，将其与所谓‘一个中国原则’挂勾，图谋制造台湾隶属于中华人民共和国的假象，遮掩中国近期在台海挑衅的作为。”

外交部称，这项决议“只处理了中国在联合国的代表权”，全文只字未提台湾，不但未授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾，更未提及台湾是中华人民共和国的一部分。“中国持续刻意对联大历史文件作出扭曲错误的政治性诠释，将并未获得国际共识的所谓‘一中原则’与其作荒谬连结，长期施展不当影响力施压联合国体系，无所不用其极排除台湾及所有台湾人民的参与，阻挠台湾贡献国际社会的机会。”

台湾外交部也指中国大陆是企图片面改变台海及区域和平稳定的一方。

联大第2758号决议在1971年通过，内容为“考虑到，恢复中华人民共和国的合法权利对于维护联合国宪章和联合国组织根据宪章所必须从事的事业都是必不可少的”，“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”，决定“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。”

王毅24日在联合国大会一般性辩论上发表演讲时说，联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，“决定恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，将台湾当局代表从其非法占据的席位上驱逐出去。”美国等少数国家为保留台湾在联合国的席位而提出的所谓的双重代表权提案成为废纸一张。

据中国大陆外交部官网发布的演讲稿，王毅说：“联大第2758号决议从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国以及国际机构中的代表权问题，也彻底封堵了任何人、任何国家企图制造‘两个中国’或‘一中一台’的任何空间。”