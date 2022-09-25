江西九江开展联合执法行动严禁车子进入鄱阳湖湿地

中国江西九江官方公布，有些游客图方便省事，开车进入鄱阳湖湿地，破坏湿地环境，官方为此开展联合执法行动，严禁车子进入湿地范围。

九江市生态环境局22日在微信公众号上通报，随着鄱阳湖提前进入枯水期，湖边滩涂摇身一变成为草原，独特的草原风光吸引了众多游客前来观赏打卡，但是有部分游客图方便省事，开车进入湿地，对湿地环境造成了一定程度的破坏。

江西省生态环境厅对此立即组成省、市联合调查组前往庐山市进行督导，调查组通过调研座谈、联合执法等方式切实履行了生态保护职责。

生态环境部门在9月19日联合林业部门、公安部门、城管部门、文旅部门、属地乡镇开展联合执法，严禁各类车辆进入鄱阳湖湿地范围。在庐山市鄱阳湖西大道，联合执法人员对准备进入鄱阳湖区的车辆进行截停，同时调动大型挖掘机对进入湿地路口进行深挖，防止车辆驶入湿地。针对违规行为，采用“宣传教育为主、惩罚为辅”的方式，现场口头劝诫，发放宣传资料，对相关人员普及湿地保护知识。对不听劝阻执意开车进入湿地的司机进行曝光处理。

九江市生态环境局说，联合执法组的下一步将是持续做好湿地生态保护宣传工作，通过媒体曝光、网络宣传及向市民发放《保护鄱阳湖湿地倡议书》等形式倡议市民争做湿地保护者。

联合执法组也将加强部门联动执法力度。组成联合执法队常态化开展执法巡查活动，引导市民游客徒步进入鄱阳湖湿地，对下湖越野车主进行交通执法，对拒不执行者移送公安机关进行处理。