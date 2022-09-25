王毅：追求自身绝对安全必然损害全球战略稳定

中国国务委员兼外长王毅说，动荡战乱如同打开潘多拉盒子，挑动代理人战争极易反噬自身，追求自身绝对安全必然损害全球战略稳定。

据中新社报道，当地时间9月24日，王毅在纽约联合国总部出席第77届联合国大会一般性辩论并发表演讲。

王毅说，这是一个充满挑战的时代。世界进入新的动荡变革期，百年未有之大变局加速演进。这也是一个充满希望的时代。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，各国联系和依存日益加深。和平与发展的时代主题没有改变，各国人民求进步、促合作的愿望更加强烈。

王毅说，如何回应时代要求，把握历史潮流，共同构建人类命运共同体，中方的主张坚定而明确：

一、要和平，不要战乱。和平是一切美好未来的前提，也是各国共同安全的基础。动荡战乱如同打开潘多拉盒子，挑动代理人战争极易反噬自身，追求自身绝对安全必然损害全球战略稳定。要坚持以和平方式处理分歧，以对话协商解决争端。

二、要发展，不要贫困。发展是破解各种难题、实现人民幸福的关键。要坚持把发展置于国际议程中心位置，凝聚促进发展的国际共识，维护各国正当发展权利，培育全球发展新动能，构建全球发展伙伴关系，让发展成果更多更公平惠及每一个国家、每一个人。

三、要开放，不要封闭。搞保护主义只会作茧自缚，断链脱钩必将损人害己。要倡导开放包容，拆除阻碍生产要素自由流动的藩篱壁垒，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动构建开放型世界经济。

四、要合作，不要对抗。面对层出不穷的全球性挑战，最强大的力量是齐心合力，最有效的方法是同舟共济，最光明的前景是合作共赢。国与国之间难免存在矛盾和分歧，但应在平等和尊重的基础上增进相互了解。要以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和，共同抵制集团政治，共同反对阵营对抗。

五、要团结，不要分裂。永续发展的世界应该承载多彩的文明，人类的现代化应当兼容多样的道路。和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值，制度差异不应成为制造分裂的理由，民主和人权更不应被政治化、工具化、武器化。应摒弃意识形态划线，团结起来为促进世界和平与发展事业凝聚最大公约数，画出最大同心圆。

六、要公平，不要霸凌。大小国家相互尊重、一律平等是联合国宪章首要原则。国际大事要由各国共同参与，国际规则要由各国共同制定。这个世界上不存在高人一等的国家，也不应动辄以实力地位霸凌其它主权国家。要积极倡导和践行真正的多边主义，推动各国权利平等、规则平等、机会平等，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。