三名70岁及以上前地方官和中企高层被查

中共二十大召开前，三名年龄在70岁及以上的前地方政府官员和中国企业前高层被指严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查，其中一人已被开除党籍。

中共四川省纪委、四川省监察委员会旗下的“廉洁四川”网站今年2月公布，成都市政府原副秘书长、办公厅原党组成员兰成璋（70岁）涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。网站在星期六（9月24日）公布，兰成璋被开除党籍，其涉嫌犯罪问题也会被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，兰成璋曾在2005年担任成都市政府副秘书长、办公厅党组成员，2010年担任成都市政协常委、社会法制委员会副主任，2013年在成都市政府办公厅工作，2014年1月退休。

江苏省纪委监委9月23日在网站上公布，江苏交通控股有限公司原党委书记张新实（71岁）涉嫌严重违纪违法，目前正在接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。公开资料显示，张新实曾在江苏宿迁市工作多年，曾任中共宿迁市委副书记、市长，中共宿迁市委书记，2011年2月任江苏省苏北发展协调小组副组长、江苏交通控股有限公司党委书记，2014年7月退休。

在这之前，重庆市纪委监委9月14日在旗下网站上通报，重庆粮食集团有限责任公司原党委书记、董事长胡君烈涉嫌严重违纪违法，目前正接受市纪委监委纪律审查和监察调查。“政知圈”微信公众号报道，胡君烈出生于1950年，被查时已经72岁了。