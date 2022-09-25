台陆委会：绝不接受中国大陆单方设定政治前提及两岸终局

台湾的大陆委员会就中国大陆外长王毅在联合国大会的涉台讲话做出回应时强调，绝不接受中国大陆单方设定的政治前提及两岸终局，更不会退缩屈服。

据台湾《联合报》报道，陆委会星期天（25日）就王毅的涉台讲话表达强烈抗议与不满，并指北京在台海制造事端、大举军事胁迫台湾人民及区域安全秩序，侵犯台湾方面的主权、打压阻挠台湾参与国际。

陆委会说，联大2758号决议从未涉及台湾及台湾人民在联合国体系代表权的问题，也未处理台湾与中华人民共和国的关系。

陆委会强调，台湾的未来由2300万台湾人民决定，台湾政府致力维护台海和平、捍卫国家主权与民主自由防线，呼吁联合国及全球民主伙伴支持台湾。

联大第2758号决议在1971年通过，内容为“考虑到，恢复中华人民共和国的合法权利对于维护联合国宪章和联合国组织根据宪章所必须从事的事业都是必不可少的”，“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”，决定“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。”

王毅24日在联合国大会一般性辩论上发表演讲时说，联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，“决定恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，将台湾当局代表从其非法占据的席位上驱逐出去。”美国等少数国家为保留台湾在联合国的席位而提出的所谓的双重代表权提案成为废纸一张。

据中国大陆外交部官网发布的演讲稿，王毅说：“联大第2758号决议从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国以及国际机构中的代表权问题，也彻底封堵了任何人、任何国家企图制造‘两个中国’或‘一中一台’的任何空间。”

台湾外交部则指中国大陆外长王毅“错误解释”联合国大会第2758号决议，企图以此作为对台武力挑衅的借口。