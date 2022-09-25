中共二十大2296名代表全部选出

中共第二十次全国代表大会（二十大）代表选举工作顺利完成。

据新华社星期天（9月25日）报道，在以习近平为核心的中共中央坚强领导下，中共二十大代表选举工作已经顺利完成。中国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2296名出席中共二十大代表。

报道称，中共二十大代表，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党章为根本遵循，坚持党的性质宗旨，坚持和加强党的全面领导，充分发扬党内民主，严格按照中共中央关于做好代表选举工作的要求，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法产生的。

报道称，当选代表总体上符合党中央规定的条件，具有较高的思想政治素质、良好的作风品行和较强的议事能力，在各自岗位上做出了明显成绩，是共产党员中的优秀分子；代表结构和分布比较合理，各项构成比例均符合党中央要求，具有广泛代表性。

报道指出，当选代表中既有党员领导干部，又有生产和工作第一线的党员，有一定数量的女党员、少数民族党员，有经济、科技、国防、政法、教育、宣传、文化、卫生、体育和社会管理等各个领域的代表。

中共二十大将在10月16日在北京召开，而出席中共二十大代表资格，届时还需经中共二十大代表资格审查委员会确认。