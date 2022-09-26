中疾控前主任高福提出冠病疫苗要少量多次

中国科学院院士、中国疾病预防控制中心前主任高福提出冠病疫苗要少量多次，并且要间隔一定时间接种。

据中国新闻网报道，高福星期六（9月24日）在一个活动上，回答第四针、第五针等新一代疫苗是否有必要一直接种下去的问题时说，人类第一次这么大规模地通过疫苗接种来预防冠状病毒，既然是第一次，这里面就有很多未知，中国今天做的很多决策都是动态的，会根据进一步科研成果来决定下一步怎么做。

高福说：“目前已有的数据支持打了两针之后再打加强针，再打（第）四针，甚至打（第）五针。目前我们国家的疫苗接种遵循自愿原则，随着时间推移也会进行动态调整。”

高福认为，接种疫苗要少量多次、“间隔一定时间”，并举例称，举报群体“朝阳群众”识别坏人就是靠不断地认。他说，中国的疫苗有类似的作用原理，比如每半年打一针，来唤醒免疫细胞，让它认出冠病病毒。

至于冠病病毒变异后，疫苗还管不管用，高福认为，疫苗提供基础免疫，包括防感染，防发病，防传播，防重症、死亡四个方面。他说：“奥密克戎尽管有了变异，我们的疫苗刺激防护，在防感染上大打折扣，防发病上打了一点点折扣，防传播上也打了一点折扣，但在防重症、防死亡上效果非常明显。所以大家一定不要不相信疫苗。”

对于接种疫苗与肺结节风险，高福说，目前没有证据表明二者之间有密切关系，但坦言冠病疫苗还有它自身的缺憾，这给青年科研人员提出一个新问题，今后对肺脏免疫要进行很好的研究。

普通疫苗从研制到上市大概需要耗时10年，冠病疫苗的快速上市也让外界存在一定疑问与顾虑。对此，高福认为，这是需求导向，冠病疫苗研制上市得快，确确实实与疫情来得太凶猛、人类迫切需要疫苗有关系，但这也证明，如果再遇到类似的疫情，相关的疫苗、药物完全可以走“绿色通道”。

他说：“人类不要忘记，当年科学落后的时候，黑死病（鼠疫）曾经消灭了一半的欧洲人口；今天，全球的新冠疫情防控得还不错，科学发挥了非常重要的作用。”