台美科技合作会议11月举行 聚焦五个合作领域

首届台美科技合作会议（STC）将于11月在台湾举行，届时将聚焦五个合作领域，邀请美国国家科学基金会（NSF）等高层赴台与会。

据台湾《中国时报》星期天（9月25日）报道，台湾国科会规划于11月上旬在台湾举办首届台美科技合作会议，聚焦生医及精准健康、半导体与微电子、资通讯科技及资安、人工智慧、太空环境及科技等五大领域深化与美国合作，届时将邀请美国国家科学基金会等高层赴台与会。

报道称，根据2021年第二届台美经济繁荣伙伴对话（EPPD）结论，台湾国科会规划今年11月在台举行台美科技合作会议。经台湾跨部会盘点及协商后，这次会议将触及生医及精准健康、半导体与微电子等五大议题。

台湾国科会主委吴政忠今年6月率团访美期间，也拜访美国国家科学基金会、国家卫生院（NIH）与国家癌症研究所（NCI）等，并邀请其高层11月赴台参加台美科技合作会议。

台美科技合作最受人注目的是半导体领域，美国政府邀台积电在亚利桑那州设厂，并相继提出《晶片法》及将台湾纳入四方晶片联盟（Chip 4），试图打造民主晶片供应链。吴政忠日前表示，半导体方面，台美双方会藉由科技合作会议，讨论如何深化研究，并由台湾工程师与美国国家科学基金会持续合作。

台湾国科会指出，在半导体领域，美国希望台商能前往设厂；太空科学方面，台美都在推动低轨卫星和气象卫星，未来还可以进一步延伸合作领域；精准医疗上，台湾拥有雄厚基础的健保大数据库，结合资通讯推动精准医疗，美方有高度兴趣。国科会说，后疫情时代的国际合作，要发展出民众接受的新科技，进而变成新兴产业。