胡锡进吁中国专家就国家未来防疫走向多发声

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进呼吁中国专家就国家未来防疫走向多发声，也希望中国政府能组织全面研究，研究情况应对公众透明。

胡锡进星期天（9月25日）在个人微博发文，谈及中国防疫的未来方向时，自称对是否该“放开”感到困惑，因为无法判断“放开”的利弊孰轻孰重。

他说，外国走上“放开”道路是不得已的，美欧控制不住疫情，在付出巨大代价后率先走上那条路，最后裹挟了日韩那样的亚洲社会。中国是唯一有选择的社会，但中国抗疫的确付出了经济代价，“现在越来越多人对反复“静态管理”感觉受不了了”。

胡锡进说：“面向未来，中国需要非常理性的研判计算。专家们要站出来说话，国家应该组织相关的全面研究，并且把它们向公众透明：放开或者坚持不放开，对老百姓的利与弊是什么，对国家的整体利弊又是什么？”

他最后强调，社会主义中国做决策的用心一定是为了人民的利益，民众要相信国家，国家也要相信民众的觉悟，“最后，人民会跟着国家往前走的。”

这是胡锡进连续第二天在微博发文呼吁中国防疫专家多发声。他在星期六（24日）在微博写道，作为非常关心防疫前景的老百姓，他诚恳希望防疫专家多发声，也希望那些专家们所在的机构不要对他们的发声进行限制。

他还吁请网民高抬贵手，不要给表达专业意见看法的专家贴标签，施加压力，那些压力会传导到专家所在的机构甚至上级单位，形成最终不利专家继续发声的行政环境。

胡锡进说，防疫是当下中国超级重要并牵动全局的公共事项，必须有实事求是的科学讨论。“这是我们共同执行好国家防疫大政方针十分必要的一部分。全国在防疫问题上的根本利益是一致的。这当中搞出舆论场的尖锐对立，弄得说话‘很敏感’是不应该的”。

这两则博文均吸引逾4万人点赞。有网民针对胡锡进25日的博文回应称，“反对躺平，也反对过度防疫”，也有人写道，“生活品质在下降，反正都是死，自由才是最可贵的”。