梅洛尼若当选意总理欲加强与台合作 中使馆：反对借台湾问题说事

意大利兄弟党党魁梅洛尼（Giorgia Meloni）在星期天（9月25日）大选前称，若当选总理，将加强与台湾的合作。中国驻意大利大使馆对此表达强烈不满，坚决反对借台湾问题说事。

据中国驻意大利大使馆官网消息，中国使馆发言人上星期五（9月23日）就梅洛尼上述言论发声明说，中方日前注意到一些涉台负面言论，借台湾问题说事、鼓噪对华强硬。中方对有关言论表达强烈不满和坚决反对。

发言人指出，台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题事关中国主权和领土完整，纯属中国内政，不容任何外来干涉。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，是中国同包括意大利在内的所有国家建立和发展外交关系的政治前提和基础。“我们敦促相关人士认识到台湾问题的高度敏感性，切实遵守一个中国原则，避免向‘台独’分裂势力发出错误信号。”

发言人强调，无论国际局势如何变幻，坚持开放合作、互利共赢始终应成为中意关系发展的主流。中方高度重视发展对意大利关系，愿同意方共同把握好中意全面战略伙伴关系正确发展方向，坚持相互尊重，维护中意友好，深化经贸、文化、旅游等各领域互利合作。期待意大利各界朋友在推动中意关系方面继续发挥更多积极作用。

台湾中央社23日刊发梅洛尼的书面专访，她在访问中称，自己所领导的政党与台湾“因诚挚友谊互相连结”，她若能领导新一届政府，将推动更多意台双边合作。

梅洛尼说，台湾是意大利与欧盟的战略贸易伙伴，台海若发生军事冲突，很明显将对欧洲造成直接影响。她所领导的意大利兄弟党与自由世界的民主国家一致强烈谴责中国大陆对台军事威胁，而欧盟应该运用一切政治与外交手段，尽全力施压，以避免台海发生冲突。

她并说：“别忘了欧盟也是中国大陆的主要出口市场，若他们决定攻台，可能导致市场（对中国大陆出口商品）关闭。”

她称，如果未来执政，她将与台湾推动更密切的新一轮合作，包括文化交流、观光、公卫危机预防和管理、科学研究，以及台湾领先全球的半导体关键产业等领域。

在上月与路透社的专访中，梅洛尼说，她若当选意大利总理，将限制中国在意大利和欧洲的扩张，并表明无意继续参与“一带一路”计划。

意大利在2019年3月与中国签署“一带一路”合作协议，成为首个加入该倡议的七国集团（G7）国家。

另据彭博社报道，初步计票结果显示，由梅洛尼领导的右翼联盟在参议院拿下了约43%的选票，有望在议会赢得明显多数，这意味着右翼联盟在参议院夺得至少114个席位，要在参议院掌握多数必须赢得104席。

现年45岁的梅洛尼料成为意大利首位女总理。