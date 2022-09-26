中国央行上调外汇风险准备金率 抑制人民币下跌

中国人民银行宣布，自星期三（9月28日）起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零提高至20%。这是中国央行近两年来首次重启该项逆周期措施，意在抑制人民币近期的快速贬值。

综合彭博社和澎湃新闻报道，面对人民币对美元的连续走低，中国央行在星期一（9月26日）开盘前再次出手。

为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，中国人民银行26日上午9时16分宣布，决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零上调至20%。

经调整后，假设某银行上月远期售汇签约额为100亿美元（约143亿新元），则这个月需要向中国央行缴纳20亿美元的准备金，一年后央行会原封不动还给银行，而调整前，银行不需要缴纳这笔钱。

征收远期售汇业务的外汇风险准备金始于2015年“811”汇改之后，也被称之为中国版“托宾税”。当时人民币出现大幅贬值，中国央行在当年8月底出手，要求自2015年10月15日起，开展代客远期售汇业务的金融机构（含财务公司）向央行缴纳外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。随后成为央行调节外汇市场的工具之一。

2017年随着人民币压力转向升值方向，中国央行当年9月将外汇风险准备金率下调至零。2018年8月中美贸易战期间人民币贬值压力再起，上调外汇风险准备金率措施重启，并于2020年10月人民币快速升值阶段再度取消。

远期售汇业务的外汇风险准备金率是本轮人民币贬值后，中国央行第二次出手。

人民币对美元汇率8月15日起开始大幅走低，9月5日盘中跌破6.94关口，在此背景下中国央行傍晚宣布，2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由8%下调至6%。

在中国央行出手将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零上调至20%后，一度跌破7.16关口的离岸人民币对美元汇率反弹，一度收复7.15关口。

9月26日，人民币兑美元中间价报7.0298，调贬378个基点。今年以来，人民币对美元中间价累计下跌了10.26%。