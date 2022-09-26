港前食卫局长吁港府设康复者中心治长冠病

香港前食物及卫生局局长高永文呼吁港府设立康复者中心，跟进“长冠病”个案。

据香港《明报》报道，也是香港行政会议成员的高永文星期天（9月25日）出席由香港中文大学中医学院及香港中文大学医院合办的研讨会，讨论中西医如何配合改善冠病后遗症时，提出上述建议。

据香港卫生署统计，香港有逾170万人曾感染冠病，不同研究推算香港曾染疫人数更多。高永文估计有大批病人需要跟进，建议港府设立康复者中心，跟进“长冠病”个案。

高永文说，社区已建立具规模的中医门诊网络，中医界也推出遥距诊症，并称冠病患者人数多，即使仅小部分人有“长冠病”，仍希望港府引用沙斯经验，动用资源设立康复者中心。

他建议由港府牵头组织专家制定治疗冠病后遗症指引，并加强中西医及公私营协作，将病人分级分流，善用中医药优势，减低冠病后遗症对公共医疗体系的压力。

中大医学院院长陈家亮称，“长冠病”将成为全球最大健康问题，中大团队发现“长冠病”患者有独特“肠道微生态”，化验确诊者粪便可预测患“长冠病”机率。他透露，中大正研究微生态配方，以改善“长冠病”患者肠道生态。

中大医院行政总裁冯康说，期望卫生署明年初可批出院方执照认可，日后能以中西医结合诊所模式，拓展中医服务。