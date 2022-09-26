台湾防疫旅客即将退场 业者炮轰政府零配套

台湾入境检疫新措施“0+7”方案预计最快10月13日实施，全台防疫旅馆2万4000间房间如何退场，中央疫情指挥中心星期一（9月26日）将与交通部观光局开会讨论。业者痛批政府“零配套”，防疫旅馆当初全力挺政府，现在却被“用过即丢”。

据台湾《中国时报》星期天（9月25日）报道，中华民国旅馆商业公会全联会荣誉理事长张荣南说，当初是他在理事长任内建议并协调此事，让一般旅馆转型防疫旅馆，帮政府渡过难关。

不料业者情义相挺却“真心换绝情”。张荣南说，行政院9月22日宣布“0+7”（自主防疫）方案最快10月13日实行，但从行政院、指挥中心到卫福部、交通部，没有人跟旅馆业者打声招呼，业者都是“看电视才知道”。政府没配套、没缓冲期，到时不知要有多少间防疫旅馆房间变空房。

张荣南说，过去两三年，防疫旅馆2万4000间房间站在危险第一线，背后是多少人力在支撑。业者不反对开放边境，但政府一来没事先告知，二来没配套，连最起码的一声谢谢都没有，“很没有意思啦！这种感觉真的让人不是很舒服”，现在台湾社会是一点人情义理都没有了吗？

指挥中心发言人庄人祥说，预计让防疫旅馆转型“加强型防疫旅馆”，供外国旅客、境外移入个案、境外生、移工等确诊个案使用。由于台湾民众轻症可在家，外国旅客可考量在加强型防疫旅馆隔离。

至于要让多少防疫旅客房间退场，庄人祥说，国际疫情还在烧，退场数量需根据疫情、入境可能的确诊人数估算后，再与观光局一起讨论保留多少量能。

张荣南反问，是要留多少间？1万间？5000间？没看到细则，而且一定是在北北桃（台北、新北和桃园），至少不可能在屏东，那北北桃之外的业者怎么办？业者有贷款压力、有员工压力，大家都要生存。若转回一般旅馆，房间要消毒、要补充人力，至少是好几个月的事，这还不提是否有客源。

张荣南质问：外国观光客愿意来台湾吗？要开放陆客吗？配套通通没有，是要叫业者吃土吗？

民进党立委王美惠也呼吁，政府应尽早提供完整边境开放期程规划，让民众有时间做准备，避免相关业者措手不及。