中国东北将启动首个核电供暖项目

中国东北首个核电供暖项目即将启动，计划供暖面积达24.24万平方米，比传统煤电供暖效率更高，且无碳排放。

据央视新闻星期一（9月26日）报道，随着六台机组全面投产，位于辽宁省大连瓦房店市的红沿河核电站成为中国在运装机容量最大的核电站，也是世界第三大核电站，在运总装机容量达到670万千瓦。

辽宁红沿河核电站是东北首座核电站，也是东北最大的电力能源投资项目，周边红沿河镇的居民今年冬天就能用上核能供暖，计划供暖面积达24.24万平方米。

报道称，红沿河核电站总投资近900亿元（人民币，约180亿新元），二期工程五、六号机组投运以来，机组始终保持高端稳定运行，提升了清洁能源比重，为东北经济发展提供“绿色动能”。

据测算，六台机组满发条件下，年发电量可达480亿千瓦时，约占辽宁省社会用电总量20%，等效于减少标煤消耗约1452万吨，减排二氧化碳约3993万吨，相当于种植10.8万公顷森林。

报道指出，自2017年起，二期工程连续五年获得核电工程“安质环、标准化”及国际标杆评估“双八级”，处于业内领先地位。

据了解，红沿河核电站二期工程五、六号机组，采用了38项重大技术改进，具备三代核电的技术特征，提升了安全性能和发电水平，也使用了中国具有自主知识产权的核电站数字化仪控系统——和睦系统，拓展了国产设备在关键技术领域的应用。

同时，设备国产化率达到了80%。其中，蒸汽发生器、汽轮发电机等关键核电设备均由中国厂家制造，并且部分设备由辽宁、大连企业生产，有力促进了辽宁及东北老工业基地核电装备制造业的发展。