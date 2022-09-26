麦格理银行：中国1万亿美元贸易顺差挡不住人民币跌势

澳大利亚最大银行集团之一的麦格理称，中国今年的贸易顺差势将达创纪录的1万亿美元（约1.43万亿新元），但随着商业信心下滑，这样的顺差不足以挡住人民币兑美元的下跌态势。

据彭博社星期一（9月26日）报道，麦格理首席中国经济师胡伟俊在报告中写道，尽管中国的商品贸易顺差有望达到全球史上的最高水平，但鉴于今年商业信心大降，出口商一直不愿将外汇兑换回人民币 。

胡伟俊估计，今年1至8月的结汇率从去年同期的57%降至36%。他说，今年第一季度此比例为50%，相对较高，但在今年早些时候上海长达数个月的封城后急剧下降。

根据麦格理分析，在经济疲软的情况下，出口商可能押注人民币会进一步下跌，或者以人民币计价的营运资金进行再投资的需求减少，出口商认为较不太需要将其外国收益转换为人民币。这意味着商品顺差在缓和人民币贬值上的作用较小。

胡伟俊说，尽管贸易顺差创历史新高，但人民币对美元的贬值压力仍强。他说，鉴于美元的强势和疲软的商业信心，麦格理的外汇策略师预计，到今年底人民币兑美元汇率将跌至7.15。

胡伟俊说，商品贸易的结汇率可能是改变人民币大局的关键。他说，如果第二季度没有下降那么多，今年大增的商品贸易顺差原本可以抵消债市等其他源头的资金外流。

因此，胡伟俊认为，中国可能需要更多的政策宽松来稳定人民币，而不是更少，这与更多宽松措施可能削弱人民币的传统预期相反。

胡伟俊说，如果强劲的经济复苏能够增强信心，那么出口商就会将更多美元兑换成人民币。