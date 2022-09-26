台塑生育奖励措施 年补助金额达1.4亿新台币

为善尽企业社会责任及鼓励员工生育，台塑宣布，自今年7月起增设生育奖励措施，预计一年补助金额达1.4亿元（约629万新元）新台币。

据台湾《自由时报》星期一（9月26日）报道，台塑此次为关怀怀孕中的员工或员工配偶，将于员工本人或配偶怀孕时致赠“好孕福袋”，内含多项营养补充品，为孕妇补充完整营养与活力。另外，在员工或其配偶生产后，再致赠“宝宝福袋”。

为支持与鼓励员工生育，新生儿出生后，台塑将致赠每名新生儿2万元新台币生育补助，一方面祝贺新生命诞生；另一方面，也鼓励员工增产报台。同时，为减低员工养育学龄前孩童经济负担，员工子女出生后至满六岁为止，每月再补助每位孩童2000元新台币育儿津贴，补贴员工育儿所需。员工子女就学后，各公司福委会更有奖学金可供申请至大学或研究所，鼓励员工子女认真向学。

台塑也估算，以全企业平均每年约850位新生儿来计算，这次增设的各项生育奖励措施，每年补助金额将达1.4亿元新台币，而台塑企业持续落实各项永续行动方案， 善尽企业的社会责任，更以实质行动支持与关怀企业员工，营造员工友善的幸福职场。

台塑指出，除提供优于同业薪资水准及稳定调薪外，也实施许多员工福利及优惠措施，如员工本人及眷属至长庚医院的就医优待、优于法令的给假、补助员工新（换）购电动车等。