港大研究发现疫情下中小学生运动量未达世卫标准一半

香港大学联同两家机构进行为期三年的中小学体能活动研究，发现香港中小学生在疫情下的运动量未达世界卫生组织标准的一半。

据网媒“香港01”报道，港大儿童及青少年科学系联同慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利团体凝动香港体育基金进行有关研究，对759名小学生及1140名中学生运动及生活习惯展开调查，发现小学生平均每天累积中等或以上强度的体能活动时间为30分钟，中学生仅有15分钟，远低于世界卫生组织建议的每天60分钟，整体只有5%学生达标。

有关研究成功记录三年的跨疫情数据，透过让参与学生连续配戴运动手带七天，记录他们日常生活步行数字和静态活动时间，以及各项体能活动数据和运动量。

结果发现，整体小学生平均每天累积中等或以上强度的体能运动时间为30分钟，中学生更只有15分钟，远低于世卫建议的每天60分钟。整体而言，只有5%学生达世卫建议的标准。相对地，同学于周末运动参与时数较多，有20%能达到平均60分钟，男生则比女生较多做运动。

分析研究数据后，发现中小学生在学校停课期间较晚入睡和平均多睡一个小时，而使用屏幕时间也有所增加，即使部分面授课堂重启，学生活动量仍较疫情前低。

数据指出，小学生使用屏幕时间由疫情前每天两小时大幅增至七小时，而中学生使用屏幕时间由每天八小时增加至九小时。

港大儿童及青少年科学系临床副教授叶柏强说，这次研究显示学生的睡眠模式、使用屏幕时间和体能活动在学校停课期间都出现负面转变。即使重启部分面授课堂也未能完全恢复至疫前的水平。由于香港仍处于疫情当中，团队建议同学应多做带氧体能活动，例如竞走或跑步、球类活动、跳绳等替代静态活动，并可每天增加15分钟运动时间以改善睡眠质量。