中广民调：蒋万安领跑台北 郑运鹏桃园领先

台湾九合一地方选举进入倒计时阶段，中广和盖洛普征信星期一（9月26日）发布最新民调显示，国民党参选人蒋万安在台北市长选战中领跑，民进党参选人郑运鹏则在桃园市长选战中处于领先。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，根据中广和盖洛普征信26日发布八县市长主要参选人的最新支持度民调，结果显示国民党参选人蒋万安在台北市长选战中居冠，超越无党籍参选人黄珊珊和民进党参选人陈时中。蒋万安以27.76%领先，黄珊珊以20.90%排第二 ，陈时中则以19.72%位居第三。

在桃园市长选战中，顶替因“论文门”退选的林智坚上阵的民进党参选人郑运鹏以24.77%领跑，国民党参选人张善政21.38%排在第二位，无党籍参选人郑宝清则以4.49%名列第三。

中广董事长赵少康说，桃园的民调是在花东地震之前做的，地震效应恐未充分反应，郑运鹏虽领先张善政，但仍在误差范围内，初步观察张善政民调不如郑运鹏的原因在未获得多数年轻选民青睐。黄珊珊在台北市年轻族群最有优势，陈时中是一塌糊涂。

寻求连任的国民党新北市参选人侯友宜以47.50%领先民进党参选人林佳龙的17.90%。

非直辖市方面，民调指出，基隆市由民进党参选人蔡适应28.48%领先国民党参选人谢国樑27.22%，时代力量参选人陈薇仲为2.89%列第三；宜兰县则是现任县长国民党参选人林姿妙以30.47%居首位，民进党参选人江聪渊20.97%列次席 、民众党参选人陈琬惠4.31%排第三。民众党新竹市长参选人高虹安以26.01%，领先民进党参选人沈慧虹的18.22%，以及国民党参选人林耕仁的14.25%。