香港入境检疫措施放宽 周末出境机票剧增四倍

在香港政府上星期宣布放宽包括取消酒店隔离等旅行限制后，携程旅行网星期一（9月26日）说，旗下香港网站刚过的周末出境机票订单较前一个周末（9月17日至18日）剧增近400%。

据彭博社报道，大多数订单预订出行时间是10月初的“十一”国庆长周末和圣诞节，亚洲短途旅行很受欢迎。

携程旅行网的香港和台湾地区电子商务主管叶卓铭说，香港游客平均海外酒店的预订时间为三到四天。

叶卓铭在电邮声明中说，排名前五的航班目的地是曼谷、首尔、东京、新加坡和大阪，大阪的机票订单比前一个周末飙升7300%。

携程旅行网港股股价26日一度上涨6.7%，上星期五（23日）上涨5.1%。

香港入境航班订单较前一个周末增加155%，香港酒店的平均预订时间约为五天。

叶卓铭说，来自海外国家的旅客可能需要更多时间来消化和应对香港的“0+3”政策，即旅客在抵达香港后三天内的限制措施，不允许进入酒吧和餐厅。但他说，携程相信入境旅游将在今年第四季度录得大幅增长。

香港特首李家超星期五（9月23日）下午宣布，香港自下星期一（9月26日）起解除对旅客的强制酒店隔离措施，将检疫措施改为“0+3”，即海外及台湾抵港旅客只需居家医学监测三天。

在“0+3”具体措施上，李家超介绍说，有关人士返港后，会获派“黄码”三天，期间可以外出但不得进入表列场所，例如餐厅、酒吧等，第三日会收到前一天的核酸检测结果，阴性者便可获派“蓝码”。