丈夫成植物人四年 妻子起诉离婚获准

江苏省南通市一对夫妻，丈夫因交通事故成植物人，妻子四年后身心俱疲提起离婚诉讼，但愿意每月给丈夫扶助费，并承担儿子全部抚养费。法院审理后准许双方离婚。

据《北京青年报》星期一（9月26日）报道，江苏南通如东县法院审理一起丈夫成植物人妻子起诉离婚的案件。

案情显示，曹雨和叶凡2015年婚后生下一子，丈夫曹雨2018年7月发生交通事故严重受伤，抢救后成了植物人，需要持续治疗。

由于曹雨是单方事故，没有赔偿金，全家人为了曹雨的治疗耗尽积蓄。为缓解经济压力，妻子叶凡外出打工，瘫痪在床的丈夫以及上小学的儿子则由公婆照料。

报道称，几年过去，曹雨依然没有好转，独自在外打工赚钱的叶凡身心俱疲，渐渐萌生了离婚的念头。

由于曹雨伤情严重，无民事行为能力，无法通过民政局办理离婚手续，叶凡向法院提起离婚诉讼。

案件审理过程中，叶凡公婆称不反对儿媳提出的离婚请求，但也不忍代替没有意识的儿子同意离婚，希望由法院依法判决。关于儿子的抚养问题，叶凡公婆未提出任何要求，但希望孙子由他们代为照顾。

叶凡则主动表示，愿意每月给付丈夫的扶助费，并同意儿子由其爷爷奶奶照顾，自己承担儿子的全部抚养费。

法院经审理认为，曹雨因交通事故致重伤，现一直处于植物生存状态，夫妻之间无法交流，夫妻生活名存实亡，致使夫妻感情完全破裂，现原告起诉离婚，应予准许。

关于原告对被告的夫妻扶助问题及原、被告之子的抚养问题，原告与被告的法定代理人即被告父母经过协商达成了协议，且不违反法律规定，法院予以准许。