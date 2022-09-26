前中国小姐不接受周玉蔻道歉 声泪俱下坚持提告

亲绿台湾资深媒体人周玉蔻为打击国民党台北市参选人蒋万安，与另一名媒体人蔡玉真污指前中国小姐张淑娟为蒋万安父亲蒋孝严的外遇对象。张淑娟星期一（9月26日）到台北地检署，以妨害名誉向周玉蔻和蔡玉真提告。周玉蔻现身台北地检署向张淑娟道歉，蔡玉真则在星期天（25日）面簿发文致歉。

综合台湾《联合报》、中时新闻网和东森新闻云等报道，尽管事前亲友们力劝她不要现身，但张淑娟为捍卫清誉，仍选择在律师和国民党台北市议员王鸿薇的陪同下亲赴台北地检署提告。

虽然周玉蔻早一步到场道歉，蔡玉真则在面簿发文致歉，但张淑娟泣不成声，坚持提告。穿着一身白衣、绑着马尾，张淑娟面对镜头，强调清白，说自己完全不认识蒋孝严，更没有滚床，并向周玉蔻喊话，“周玉蔻小姐，你不要再用我的照片，打你的知名度”。

在张淑娟按铃提告前，周玉蔻说：“我在这里先向张淑娟小姐道歉，深深一鞠躬，但是蒋孝严先生，请问诽闻案女主角，究竟是谁，你们夫妻两个人的世纪大骗局，还要隐瞒到什么时候。”之后，周玉蔻还与张淑娟同行的王鸿薇互骂10分钟。

张淑娟坚称，“还我一个清白，我今天告妳告到底，周玉蔻小姐、蔡玉珍小姐，你们今天太恶劣了，没有人可以这样霸凌一个人。”

离开地检署后，周玉蔻直奔橘色涮涮屋“增添能量”，然后在面簿发文称，“道歉与真相，是平行线的两回事。既然已经进入司法程序，就由法院查明事实，当事人应该也了其他没有找那么多心理准备~~~~面对证人与证据。”

周玉蔻最后说，“开庭前不再讨论此案，蒋孝严不要躲，配合出庭作证，真相大白。”

对于周玉蔻到地检署向张淑娟道歉，民进党台北市长参选人陈时中在陪同总统蔡英文到广照宫后受访时说，周玉蔻出来跟张淑娟小姐道歉，事情已经很清楚了。他对张淑娟受到的伤害感到很遗憾，希望选举回归到政策本质。