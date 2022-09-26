辽宁警方：“工人往黄豆酱里大小便”造谣者被行拘

对于网传“工人往黄豆酱里大小便”的消息，辽宁省葫芦岛市绥中县警方称，造谣者对辽宁帝华味精食品有限公司的产品恶意评论，造成恶劣影响，被行政拘留10天。

辽宁省葫芦岛市绥中县公安局官方微博星期一（9月26日）通报，绥中县公安局9月24日接到辽宁帝华味精食品有限公司报警，称有人在网上对公司的产品进行恶意评论、抹黑公司形象。

通报称，经查，绥中县刘某某于9月19日至24日期间，在网上对辽宁帝华味精食品有限公司的产品造谣滋事、恶意评论，造成恶劣影响；刘某某9月24日晚被传唤到公安机关，对其违法行为供认不讳，公安机关依法对刘某某作出行政拘留10日的处罚。

中国网络9月24日传出辽宁一公司工人生产黄豆酱等产品时往里面大小便的消息，在网上迅速引发关注。

辽宁帝华味精食品有限公司当日发布声明，称网上不实言论均系诽谤，已向公安机关报案。

辽宁省绥中县市场监督管理局9月25日通报，称已对传言中的企业进行检查，未发现食品安全问题，未发现舆论反映情况。

中国媒体红星新闻针对事件发表评论文章称，食品安全的底线一定要捍卫，健康有序的市场发展环境同样要捍卫。

文章认为，这次针对具体企业的传言，不能通报和辟谣就了事。如果最终确证是谣言，就应该让相关责任人付出法律的代价，这样也可以震慑动辄制造不靠谱消息传播的群体。