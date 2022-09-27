全球经济放缓打压中国商品需求 集装箱运费腰斩

随着全球经济下滑，从中国输出商品的成本已降至逾两年来最低，给在疫情中录得创纪录利润的集装箱航运公司前景蒙上了阴影。

据彭博社报道，Drewry的数据显示，一个从全球最大港口上海到洛杉矶的40英尺货柜运费为3779美元（约5435新元），这是自2020年9月以来首次跌破4000美元，仅为三个月前价格的一半。该公司预计，接下来的几周预计还要下跌。

虽然中国出口值直到8月仍在上涨，但市场预计它将继续放缓。这是发达和发展中经济体受多重不利因素打击的一个征兆，包括通胀飙升、美元大涨、央行加息以及俄罗斯对乌克兰战争等造成的贸易中断等。

“公平地说，跨太平洋航运和集装箱航运整体的需求前景都正在迅速趋黯，” Drewry的集装箱研究高级经理Simon Heaney说。

欧洲和亚洲其他地区的工厂也在减产。中国经济放缓也影响了进口需求，两大洲的企业都发现来自中国公司的订单增长放缓甚至出现下降。

就在大约两年前，美国的进口需求开始激增，导致直到2021年货船都在南加州外海大排长队，今年1月高峰时达到109艘。截至上周五 ，排队进入洛杉矶和长滩港口的船只有八艘。

美国集装箱进口没有下降，但正在放缓至疫情之前的更正常水平。