中国吁拥有最大核武库国家切实履行责任

中国呼吁拥有最大核武库的国家切实履行责任，进一步大幅和实质削减各自核武库，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

据中国常驻联合国代表团官网消息，中国常驻联合国副代表耿爽星期一（9月26日）在纪念和推进“国际彻底消除核武器日”高级别会议上发言时，作出以上表述。

耿爽说，全面禁止和彻底销毁核武器，最终建立无核武器世界，符合全人类的共同利益，是世界各国的共同夙愿。中方支持联大根据不结盟国家提议，举行会议纪念和推进“国际彻底消除核武器日”。

他说，上个月结束的《不扩散核武器条约》十审会围绕核裁军等议题展开了深入讨论，但未能达成最终成果。这是当前国际军控进程陷入停滞的缩影，也是全球战略安全形势日益恶化的写照。一段时间以来，个别国家执迷“大国战略竞争”，不断强化军事同盟，挑动阵营对抗，推进战略力量前沿部署，执意开展核潜艇合作。这些举动加剧核军备竞赛与核扩散风险，阻碍国际核裁军努力，与彻底消除核武器、建立无核武器世界的目标背道而驰，应该立即终止。

耿爽指出，人类是不可分割的安全共同体，一国决不能以牺牲别国安全来谋求自身安全。中方呼吁国际社会积极响应全球安全倡议，共同维护世界和平安宁，呼吁所有核武器国家积极响应中方长期主张，采取不首先使用核武器政策。拥有最大核武库的国家应切实履行特殊、优先责任，进一步大幅和实质削减各自核武库，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

耿爽说，中国坚定走和平发展道路，始终坚持自卫防御的核战略，在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器。中国坚持把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与其他国家比投入、比数量、比规模，不与任何国家搞核军备竞赛。中国将继续积极践行真正的多边主义，与国际社会一道推进核裁军进程，为建立无核武器世界、实现全人类共同安全不懈努力。