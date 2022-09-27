邓炳强吁勿在特别日子鼓吹港独 警方将严正执法

中国“十一”国庆日将至，香港保安局局长邓炳强呼吁市民勿在特别日子鼓吹“港独”，或作出违反《香港国安法》行为，并强调警方必将严正执法。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，邓炳强星期一（9月26日）出席惩教署与康文署和通善坛等联办的全球最大型宫灯亮灯仪式后受访时，作出以上表述。

邓炳强说，自从实施《香港国安法》、完善选举制度、落实“爱国者治港”之后，香港大致上恢复平静，市民能安心、宽容地庆祝国庆，但仍强调不能掉以轻心，必须居安思危。

邓炳强说，香港及台湾都是中华人民共和国不可分离的一部分，如任何人士利用任何特别日子鼓吹“港独”或“台独”、煽惑他人鼓吹“港独”或“台独”，或明知而便利他人作出一些“港独”或“台独”的行为，可能违反《香港国安法》，警方必定会严正执法，提醒市民切勿心存侥幸。

通善坛、惩教署及康文署等联办大型宫灯展览26日晚亮灯，展览由即日起直至10月25日。大会说，巨型吊挂宫灯由7月初开始在中环皇后像广场展示，创下“最大型吊挂宫灯”的世界纪录。为迎接“十一”国庆日，大会于9月底将宫灯旁的造型重新制组，由原本的香港运动员造型，换上动态的醒狮。

邓炳强说，宫灯是由惩教署在囚人士及更生先锋青少年团体一起制作，希望透过这个活动，让在囚人士参与创造这项健力士世界纪录，也显示政府对更生工作的重视。宫灯也是庆祝中华人民共和国成立73周年。