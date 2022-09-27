海南三亚全面恢复各类生产生活秩序

海南省三亚市冠病疫情防控工作指挥部宣布，从星期二（9月27日）中午12时起，全市有序恢复常态化疫情防控管理，全面恢复各类生产生活秩序。

据“三亚发布”微信公众号消息，三亚市冠病疫情防控工作指挥部27日发布通告称，根据三亚市疫情防控进展情况，经综合研判，市疫情防控工作指挥部决定，自2022年9月27日中午12时起，全市有序恢复常态化疫情防控管理，全面恢复各类生产生活秩序。

根据通告，全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常秩序和生产经营。经各区（育才生态区）风险评估，开放海鲜鱼市。

通告称，开放餐饮堂食经营，落实“预约、错峰、限流”和扫地点码，合理保持就餐间距，暂不承接大型宴席活动。

通告说，各区（育才生态区）根据属地疫情防控风险评估情况，逐步有序撤除社区（村）卡口，恢复至常态化疫情防控管理。

据通告，行业主管部门和各区（育才生态区）指挥部要从严审批各类聚集性活动，按照“谁审批、谁负责”“谁举办、谁负责”原则，制定疫情防控方案和应急处置预案。加强活动管理，参加人员扫码登记，查验48小时内核酸阴性证明。红事、白事简办。近期暂不举办大型会议、培训、会展、文艺演出等聚集性活动。

通告称，严格落实常态化疫情防控“四方责任”，除聚集性活动场所外，其余各类公共场所和机构也要严格执行体温检测、扫码亮码、戴口罩等防控措施，并查验72小时内核酸检测阴性证明。