民众党新竹市参选人高虹安告《镜周刊》报道不实 被反指诬告

民众党新竹市长参选人高虹安星期二（9月27日）到台北地检署按铃控告《镜周刊》社长裴伟等人，指该周刊报道不实，滥用第四权，造谣抹黑。《镜周刊》坚称报道详实、且经过查证，将反告高虹安涉诬告罪。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，高虹安本月20日遭《镜周刊》爆料其博士论文涉嫌抄袭，且过去在资策会任职期间曾获补助赴美研修，但她的博士论文却大量复制与其他资策会研究人员共同发表的研究案及论文，质疑她利用公家资源当成职涯跳板。

高虹安认为报道不实，已损害她的名誉，27日上午到台北地检署按铃控告《镜周刊》社长裴伟等人，涉嫌加重诽谤和选罢法“意图使人不当选”，指控《镜周刊》“滥用第四权，甘做党媒”，造谣抺黑，北检已受理此案。

高虹安以星期一（26日）前中国小姐张淑娟到北检控告亲绿媒体人周玉蔻为例说，面对乌龙爆料、网络霸凌，张淑娟痛苦不堪，让她感同身受，决定出面提告。

对于媒体27日询问《镜周刊》报道她利用资策会资源、预算成就个人学业，高虹安反驳，自己任职资策会期间，是“一步一脚印”的做事，对得起她支领的薪水。当她有意进修时，还获得资策会长官婉留，可见《镜周刊》报道不实。

《镜周刊》稍后发表强硬声明称，报道中论文内容经过多次详细比对，论文事后加工罪证确凿，足证报道前经过详实查证，确信为真实才做报道。

声明还称，高虹安27日出面控告《镜周刊》社长、总编辑等人，不仅无法消除民众对她抄袭的疑虑，反而突显因无法自圆其说、欲以兴讼方式模糊焦点，同时企图对《镜周刊》及新闻媒体营造寒蝉效应，大开民主倒车，《镜周刊》为维护记者权益及媒体最宝贵的公信力，将提出诬告罪的告诉。