台防长盼年底前确定义务役役期是否延长

针对台湾义务役役期是否延长的问题，台湾国防部长邱国正星期二（9月27日）到立法院接受质询时透露，希望今年底之前会有结论。

据台湾《自由时报》报道，台湾立法院院会27日邀请行政院长苏贞昌列席进行施政报告并备质询。国民党立委李德维质询义务役役期延长问题，国防部长邱国正答询时，作出上述回应。

邱国正说，义务役役期延长兹事体大，尤其攸关年轻人的权益，所以国防部很慎重考量，目前有点眉目。但因为此事涉及到跨部会，牵涉到军方训场、训员、训额能否接纳，这都没有问题了。但各部会之间相关的问题，还要再做进一步协调，迄今一切进展顺利，也会适切公告。

至于什么时候会有结论，邱国正回应，希望今年底之前会有结论，原因是考量到公告以后还要一年才能执行，如果又跨过元旦的话，又得再跨过一年，因此希望在今年底之前。

邱国正强调，公告的时间完全没有选举考量，现在工作一直在进行，国防部也请教很多年轻人的建议，都一步一步按照阶段在进行中。

苏贞昌也强调，此事涉及整体台湾防卫力量，也涉及到人民的当兵义务与权益等等，役期要不要延长、要延长多久，相关员额与训练场所各方面都兹事体大，所以必须要很严密地进行盘整。同时，也要将相关专家、学者等各方意见进行整合，目前还在整理中。要怎么做，也要有预告期，时间要到，才能对外公布。这不会偷偷摸摸地做，但也不是现在就能讲什么时候执行。