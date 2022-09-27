中国长三角多地要求国庆假期景区查验72小时核酸阴性证明

中国国庆假期临近，长三角地区多地相继发布针对返乡、出游者的防疫提醒，除了倡导出游不出省、就地过节，还要求进入景区的游客出示72小时内核酸阴性证明。

据澎湃新闻报道，根据不完全统计，江苏南京、扬州、南通，安徽合肥等地均已发布假期防疫提醒。

其中，南京倡导市民就地过节休假、市内游，尽量不出省，乘飞机、火车、跨省长途客运汽车等需持48小时核酸阴性证明。

江苏省外来（返）南京人员抵达后，12小时内就近进行核酸“落地检”，三天内再进行一次检测，期间不得参加聚集性活动或进入文体娱乐类室内密闭场所；入住宾馆、酒店、民宿，进入旅游景区、文体场所等密闭场所须查验72小时内核酸检测阴性证明。

安徽合肥市疫情防控应急指挥部9月24日称，倡导市民就地过节，选择市内游，减少跨地市出行，尽量不出省。

合肥市规定，近期有高中低风险区旅居史的人员、解除隔离后返回目的地的入境人员，以及安徽省外来（返）肥人员应提前登记申报信息，向单位、社区或酒店报备，配合做好核酸检测、居家隔离和健康监测等健康管理措施。

景区景点严格落实“预约、限流、错峰”，入住宾馆、酒店、民宿，进入旅游景区、文体场馆等流量较大的密闭场所须查验72小时内核酸检测阴性证明。

另外，杭州千岛湖景区也已就“十一”黄金周发布旅游接待管理通告，提醒游客入园须扫场所码、查验核酸（浙江省内游客72小时，省外游客三天三检），健康码、核酸、体温异常不得入园，景区按限量、预约、错峰的要求实行实名制售检票。