中国公安部：调查表明九成居民深夜单独出门不担心安全

中国公安部称，中国群众的安全感始终保持高位，抽样调查统计显示，九成居民在深夜单独出门不担心安全问题。

据澎湃新闻报道，中国公安部星期二（9月27日）在北京召开“喜迎二十大、忠诚保平安”主题新闻发布会，通报公安部党委部署全国公安机关推进平安中国建设、做好“百日行动”各项工作有关情况。

公安部“百日行动”办公室主任、治安管理局局长仇保利通报，6月25日以来，公安部党委统筹指挥全国公安机关开展夏季治安打击整治“百日行动”。

截至目前，共破获刑事案件64万余起，抓获违法犯罪嫌疑人143万余名，挂牌整治治安乱点7442个，全国刑事案件实现了立案同比下降、破案同比上升。

通报称，公安部委托国家统计局开展的民意调查结果显示，群众对“百日行动”的满意度达97.72%。

通报特别提到，公安机关把打击锋芒对准具有夏季治安特点的违法犯罪和群众反映强烈的治安乱点，用硬的拳头保护妇女、未成年人、老年人、残疾人等弱势群体。

公安部还称，下一步，夜间治安临查临检将向平时、向防范薄弱的地方延伸，守护好群众“深夜撸串的安全感”，让群众切实感受到安全就在身边、触手可及。

河北唐山今年6月发生烧烤店打人案，引发舆论高度关注，公安部随后开展“百日行动”，要求用硬的拳头保护妇女、儿童、老年人等群体，打击针对侵害他们权益的违法犯罪；以及铲除黑恶势力团伙，严惩黑恶势力“保护伞”等。案件9月23日在河北廊坊一审宣判，主犯陈继志被判处有期徒刑24年。

仇保利星期二在发布会上还称，中共十八大以来，全国公安机关扎实推进更高水平的平安中国建设，不断增强群众安全感，群众安全感始终保持高位，由2012年的87.55%上升至2021年的98.62%。

他还说，“百日行动”结束前，公安部委托第三方权威机构针对“百日行动”成效进行了抽样调查统计，结果表明九成居民在深夜单独出门不担心安全问题。