黑龙江防疫人员将居民大米倒垃圾桶 官方称批评教育

中国社交平台上流传一段黑龙江防疫工作人员倾倒大米、砸碎鸡蛋的视频，被网民批行为“荒诞”，当地官方回应称，已对涉事工作人员严肃批评教育，对相关领导启动追责问责。

黑龙江省多市在本轮疫情发生后，部分地区实施封控管理。网传视频显示，一名防疫工作人员将大米的包装袋剪开，再将整袋白米全部倒入垃圾桶，之后又将一大袋鸡蛋砸碎，再丢弃到垃圾桶。

视频在网上瞬间引起热议，不少人直斥有关人员“拿着鸡毛当令箭”、“防疫不是为非作歹的借口”，还有很多网民批评“浪费粮食可耻”。

据微信公众号“佳木斯郊区微发布”发布的消息，佳木斯市郊区疫情防控指挥部星期一（9月26日）发布通报称，9月25日，网上传播防疫工作人员倾倒大米。

经调查核实，红旗街道社区工作人员发现有居民未按防控要求私自转送大米和鸡蛋，认为外来物资有传播病毒的风险，出于提醒居民安全防疫的目的，将大米丢进垃圾桶，将鸡蛋捣碎，并拍摄视频。

通报说，已对涉事工作人员进行严肃批评教育，对相关领导启动追责问责程序，并承诺举一反三，认真整改，强化对一线防疫工作人员专业防疫知识技能培训，严格执行国家相关防疫政策。

黑龙江省9月26日新增本土确诊病例21例，其中佳木斯市18例，哈尔滨市三例；新增本土无症状感染者115例，其中黑河市56例，佳木斯市55例，哈尔滨市和大兴安岭地区各两例。