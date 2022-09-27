美媒：中国计划收缩“一带一路”计划

美国媒体报道，中国通过“一带一路”倡议花费了1万亿美元（1万4400亿新元）来扩大在亚洲、非洲和拉丁美洲的影响力，目前计划对这项倡议进行修改、收缩工作。

据美国《华尔街日报》星期一（9月26日）引述消息人士报道，在过去近十年敦促中国的银行以优厚条件提供贷款后，中国政策制定者就较为保守、评估新融资项时会更为严格的“一带一路2.0”计划，展开内部讨论。这些政策制定者也对于接受部分贷款损失和重新展开债务谈判持开放态度，他们在过去是不愿意这么做的。

中共总书记、中国国家主席习近平曾在去年11月举行的“一带一路”建设座谈会上说，共建“一带一路”国际环境日趋复杂，并强调要全面强化风险防控，统筹推进疫情防控和共建“一带一路”合作。

三名经济师霍恩（Sebastian Horn）、莱因哈特（Carmen Reinhart）和特雷贝施 （Christoph Trebesch）指出，被视为是陷入财务困境的国家目前持有中国近60%的海外贷款，这个比率在2010年为5%。

中国国务院、财政部、中国央行，以及参与中国放贷工作的几家银行，并没有就《华尔街日报》的置评请求做出回应。

中国外交部则通过书面声明告诉《华尔街日报》，中国将与国际社会一道，推动“一带一路”合作高质量发展。

外交部网站提供的数据显示，截至今年7月4日，中国已经同149个国家和32个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件，形成3000多个合作项目，投资规模近1万亿美元。《华尔街日报》报道，中国也正式成为世界上最大的债权国。

相比之下，美国威廉与玛丽学院旗下的AidData研究实验室指出，美国政府和旗下机构向较为不富裕的国家提供的补助和贷款规模，是中国的不到一半。不过，中美两国的补助和贷款规模在2013年前的过去10年是基本持平的。

参与内部讨论的中国银行业高管称，银行业高管曾在2017年向北京申诉，他们被要求为回报期望不大的项目提供资金。一些银行更威胁要停止支持部分项目，除非监管机构有机会让这些银行强调，是政策指导他们提供贷款，避免在发生违约事件时，银行需要为此负责。

消息人士称，中国财政部对于让银行承担贷款损失持谨慎态度。

《华尔街日报》认为，全面撤回“一带一路”的可能性不大，并说这项倡议在过去10年成功地吸引更多国家站到中国这一边。不过，一旦中国决定较为审慎处理贷款事宜，这可能降低中国融资项目对一些国家的吸引力。

知情人士称，中国官员正在探索使“一带一路”更具可持续性的其他方法，例如建立公私合作伙伴关系以降低风险，以及转向提供更多以利息低于市价的贷款。在与非洲开发银行等多边机构展开合作，为新项目提供资金方面，中国也传达对此持更加开放态度的信号。