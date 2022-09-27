蓬佩奥重申台湾已是“独立国家”

美国前国务卿蓬佩奥重申，台湾早已是个独立“国家”，并相信无论台美两地谁掌权，双方关系仍会持续深化发展。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，蓬佩奥星期二（9月27日）出席在高雄万豪酒店举行的首届全球台商经贸论坛，以“从世界经贸趋势，看见台湾疫后新商机”为题发表演讲时，作出以上表述。

蓬佩奥指出，有些人不乐见美国人来台湾、欢庆美台珍视的友谊，甚至还认为台湾不自由、而是中华人民共和国的一部分。但他持有不同观点，就如同台湾过去和现在的领袖所言，台湾不需要宣布独立，因为它早已是独立的“国家”。

蓬佩奥提及，他在担任国务卿期间做过最自豪的一件事，即让美国政府承认台湾的主权，他也曾刻意指派高级经贸官员赴台。显而易见的是，美国人对于台湾或中国大陆不会搞混，原因是一边是自由，一边不自由；一边是盟友，一边是有压迫性的对手。

蓬佩奥直言，很多人认为，现在的美国政府，不像过去特朗普政府一样坚定要保护台湾，现任美国总统拜登顾左右而言他，坚持模糊战略政策，但大家要知道美国对台的自由贸易承诺不变，美国与自由民主国家的合作会更加努力。

蓬佩奥在2018年到2021年特朗普政府时期，担任美国第70任国务卿，挺台立场鲜明，甚至在卸任前夕取消台美长期的交往限制。蓬佩奥今年3月初首次访台，在台北会见台湾总统蔡英文，还在公开演讲时呼吁美国外交承认台湾。

台湾副总统赖清德受邀致词时，称蓬佩奥为“好朋友”，感谢他强化台美关系，透过推动美国对台军售强化对台安全承诺，并取消交往限制，让台美之间有正式官方往来，建立合作机制。

赖清德提到，台商过去二三十年来利用低成本的中国大陆单一市场因应全球化发展，在未来是行不通的。

他分析中国大陆经贸发展困境已成常态，地方财政困难、第二季度经济成长率仅0.4%，房地产也岌岌可危，可见中国大陆处境愈发困难，恐怕成为“灰犀牛”（意指既有或已存在，却被忽视的威胁），大家不可不留意，因此呼吁民主阵营携手合作，打造值得信赖的全球产业链。