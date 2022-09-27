习近平为《复兴文库》作序强调坚定历史自信

中共总书记习近平为即将出版发行的《复兴文库》作序，称这部典籍的出版，对于坚定历史自信、走好中国道路，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴具有重要意义。

中国官媒新华社星期一（9月26日）报道，《复兴文库》共五编，其中第一至三编将于近日出版发行。习近平近日为《复兴文库》作题为《在复兴之路上坚定前行》的序言。

习近平在序言中称，编纂《复兴文库》，是中共中央批准实施的重大文化工程。在中共带领人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程之际，这部典籍的出版，对于坚定历史自信、把握时代大势、走好中国道路，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴具有十分重要的意义。

习近平提到，中华民族在近代以后遭受前所未有的劫难，“从那时起，实现中华民族伟大复兴就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。”

他说，中国共产党成立后，团结带领人民进行艰苦卓绝的斗争，找到了实现中华民族伟大复兴的正确道路，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。

习近平指出，编纂出版《复兴文库》大型历史文献丛书，就是要通过对近代以来重要思想文献的选编，述录先人的开拓，启迪来者的奋斗。

他写道，当前中华民族伟大复兴进入关键时期，更需要以史为鉴、察往知来。要在学好党史的基础上，学好中国近代史，“弄清楚我们从哪里来、要到哪里去，弄清楚中国共产党人是干什么的、已经干了什么、还要干什么，弄清楚过去我们为什么能够成功、未来怎样才能继续成功”。

因此，他强调，要坚定文化自信、增强文化自觉，传承革命文化、发展社会主义先进文化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，构筑中华民族共有精神家园；要萃取历史精华，推动理论创新，更好繁荣中国学术、发展中国理论、传播中国思想，不断推进马克思主义中国化时代化。

报道称，《复兴文库》以中华民族伟大复兴为主题，以思想史为基本线索，精选1840年鸦片战争以来同中华民族伟大复兴相关的重要文献，集中展现影响中国发展进程、引领时代进步、推动民族复兴的思想成果，深刻揭示了中华民族走向伟大复兴的历史逻辑、思想源流和文化脉络。