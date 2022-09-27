中国十一长假机票平均价格比中秋涨近四成

中国十一假期将至，多地倡导十一假期就地过节，但与中秋节相比，十一长假机票量价齐升，平均价格已比中秋假期上涨近四成。

据中国新闻网星期二（9月27日）报道，中国旅游资讯平台“同程旅行”的数据显示，截至9月16日，十一假期机票订单平均价格超过700元（人民币，140新元），比中秋假期上涨近四成。十一假期的国际航班平均价格也较去年同期高18%。

截至9月25日，十一假期期间，中国飞往日本的机票均价同比增长约32%。英国、韩国、新加坡和俄罗斯也是今年十一期间国际航班的热门目的地。

随着澳门正在从疫情影响中加快恢复，十一旅游市场也随之恢复。同程旅行大数据显示，过去一周中国大陆往返澳门的机票搜索均呈现双位数增长，订单增长更是达到40%。

同程研究院高级研究员张明阳介绍，相比中秋，十一假期时长和游客平均出游半径都更长，远途探亲的学生和异地务工人员也会选择在长假返乡，并提前预订机票。

虽然十一假期机票比中秋假期机票价格普涨，但是跟往年十一假期相比，今年的价格并不算贵。另一个中国旅游资讯平台“携程”的数据显示，从长线游来看，今年十一机票人均单价同比去年下降5%，游客乘坐飞机的平均航班里程较去年减少3%，出行距离进一步缩短。十一期间热门航班目的地前10名为：上海、北京、广州、昆明、杭州、南京、西安、重庆、长沙和青岛。