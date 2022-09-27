香港医生涉滥发“免针纸”被捕 四个月发出逾3000张

香港旺角一名65岁男医生因涉嫌滥发冠病疫苗接种医学豁免证明书（俗称“免针纸”）被捕。初步调查显示，该医生在四个月内发出逾3000张“免针纸”。

综合香港《明报》、网媒“香港01”和香港电台等报道，香港警方说，早前接获报案，指旺角一家医疗诊所怀疑向市民滥发“免针纸”。涉事诊所的医生怀疑未根据相关指引，在未向病人诊症或检视病历纪录的情况下，发出“免针纸”。

旺角警区重案组人员经深入调查后，星期二（9月27日）约上午9时突击搜查荔枝角道一家医疗诊所，拘捕一名65岁本地男子，涉嫌“制造虚假文书”。重案组人员在涉事诊所内检获一批病人记录，一部电脑及约5万6000港元（约1万零130新元）现金。

初步调查显示，涉事男子于2月至5月共发出超过3196张相关豁免证明书，每张索价3000至5000港元不等。该男子目前正被扣查。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

警方强调制造虚假文书属严重罪行，一经定罪，最高可判处监禁14年。另外，任何人知道或相信某虚假文书属虚假，而在无合法权限或辩解下保管或控制该文书，即属犯罪，一经定罪，最高可判处监禁三年。

西九龙总区重案组上星期四（22日）以“串谋制造虚假文书”逮捕油麻地一名76岁男医生和三名年龄介于35岁至76岁的女职员。警方接获报案，指涉事医生在未经诊症或未检视病历纪录下签发“免针纸”，并滥收4000至5000港元诊金。

本月5日，元朗一家诊所的64岁女医生涉嫌向求诊病人开出“免针纸”，每张收费500港元。警方指该诊所于8月份共发出超过6000张相关豁免证明书。该女医生涉嫌“制造虚假文书”被捕，获准保释候查。

对于近日多名医生涉嫌滥发“免针纸”被捕，香港医务卫生局局长卢宠茂22日回应说，对专业人士涉嫌违反专业操守感到极度失望。他强调豁免证明书有严谨的准则，当局已向医生发指引，专业人士应严守准则，根据临床判断行事，才能得到市民信任。

卢宠茂说，如有人违反专业操守甚至干犯刑事罪行，社会应予以谴责，警方已作调查，如有需要，医委会也可跟进处理。