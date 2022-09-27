中国珠海航展11月举行 高精尖展品齐亮相

第14届中国国际航空航天博览会将于11月8日至13日在广东珠海举行，一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品有望集体亮相。

据澎湃新闻报道，第14届中国国际航空航天博览会（以下简称“中国航展”）新闻发布会星期二（9月27日）上午在北京举行。

据介绍，中国航展将于今年11月8日至13日在广东珠海国际航展中心举行。本届航展参展规模更强大，“陆、海、空、天、电、网”展品更全面；飞行表演、地面装备演示阵容更震撼，全面展现中国航空航天及国防科技领域。

本届航展着力在参展含金量上提质，充分展示中国航空航天和国防科技领域的尖端技术和创新突破，一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品有望集体亮相。中国空军将展示代表当今先进水平的现役武器装备，民航系统、国防科工局、国家航天局、航空工业、中国商飞、航天科技、航天科工、中国航发、中国兵器、中国兵装、中国电科、中国电子以及中国船舶等将携更多新产品、新技术、新服务、新成果参展，展品实现“陆海空天电网”六位一体系统化、全维度覆盖。

本届航展将有来自美国、英国、德国、法国、瑞典、瑞士、意大利、奥地利、加拿大、巴西、澳大利亚等线上线下43个国家和地区的740多家国内外企业参展，室内展览面积10万平方米，室外参展飞机将超100架，空军静态展示区参展规模进一步扩大，比上届航展相比增加近10%。

其中，美国、法国、德国、意大利、沙特阿拉伯等国家以展团形式展示航空航天技术的最新成果，香港展团强势回归，荷兰、日本、韩国企业将首次亮相“云航展”；波音、空客、巴航工业、通用电气航空、赛峰、CFM、普惠、派克宇航、霍尼韦尔等航空航天国际知名企业纷纷亮相。

中国国内行业组织如中国国防工业企业协会、中国和平利用军工技术协会、全联科技装备业商会、广东省军工集团等也将组织企业参展，广东、辽宁、江苏等省也将组织省内企业以展团形式参展。