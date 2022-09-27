台湾央行总裁称必要时采取外汇管制 汇银人士直呼“很震惊”

如果出现大量外资撤离，台湾央行表明将采取外汇管制措施。此举令台湾汇银人士直呼“很震惊”。

据台湾《联合报》报道，针对近期台股状况，国民党立委曾铭宗星期二（9月27日）在立法院询问台湾央行总裁杨金龙，指“万一短期内外资撤出1000亿美元（约1435亿新元）”，央行是否有相对应措施？杨金龙回应称，万一出现大量资金撤离，央行将采取外汇管制手段，但强调外资撤出至今，央行的因应措施均非常好，且台湾外汇存底还有5000多亿美元，所以即使外资撤离1000亿美元，台湾仍有足够能力因应。

杨金龙也说，若撤离状况真的相当严重，就必须要研拟如何管制的措施，例如管制一天内流出的金额要有限制，但要进行管制前还要配合股市状况。

对于台湾央行提到外汇管制，有台湾汇银人士直呼“很shock（震惊）”，毕竟外汇管制是很严厉的手段。虽然近期外资汇出力道很强，就央行立场可以理解，但外汇管制的字眼非常严厉，恐损及外资在台投资信心，“讲白一点，外汇管制就是只准进、不准出”，恐怕会引起外资反感心态，对台湾投资会有不利影响。

汇银人士说，央行要提到外汇管制字眼，通常是市场有金融风暴的危险，上一次提到外汇管制是1997年的亚洲金融危机，当时也曾说不排除有外汇管制，且当时断然关闭NDF（无本金交割远期外汇交易）业务，成功捍卫新台币汇率。但目前台湾外汇存底仍有5000多亿美元，要应付外资资金外流还有筹码，实在不必动用外汇管制的大刀。

另有不具名学者说，近期台湾资金外流严重，但台湾资本市场进出相对自由开放，若真的有必要动用外汇管制有点“开倒车”，从市场经济角度，央行可从价量等手段来因应汇率贬势。

该学者也说，日元、韩元近期也强势走贬，日元贬幅已达两成以上，韩元贬幅也大于台湾，但两国也只是进行汇率干预，在外汇市场进行买卖，以量价来调控汇率。新台币相对贬幅更低，且这波汇率贬值是国际大环境问题，“洪水要来是挡不住”，台湾央行应该只是提到外汇管制的可能，但应该不会在此时点推出，否则对台湾整体信誉、资本市场将有大冲击。