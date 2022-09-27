调查：陈茂波和邓炳强支持率逾半 居港司局长之冠

香港民意研究所最新民调结果显示，财政司司长陈茂波和保安局局长邓炳强支持率均过半，居香港司局长之冠。

据网媒“香港01”报道，香港民意研究所星期二（9月27日）发表有关司、局长的民望调查结果。数据显示，三司中财政司司长陈茂波评分最高，达58.4分，支持率55%。局长方面，保安局局长邓炳强支持率最高，为53%。

香港民意研究所于本月5日至9日进行为期四天的随机抽样电话访问，共访问了1002位18岁或以上说粤语的香港居民。

三司中，财政司司长陈茂波评分最高，为58.4分、支持率为55%、反对率为17%、民望净值为正39个百分点。其次为政务司司长陈国基，评分为46.8分、支持率为26%、反对率为13%、民望净值为正13个百分点。律政司司长林定国评分为45.9分、支持率为29%、反对率为17%、民望净值为正12个百分点。

这次调查发现，陈茂波评分及民望净值均大幅上升，并创2017年2月有纪录以来新高。整体而言，三司评分于2019年历史低位后，均有持续上升的趋势。

局长方面，全部十五位局长的民望净值均为正数。在局长评分中居首位的是保安局局长邓炳强，支持率为53%、反对率28%、支持率净值25个百分点。其次为政制及内地事务局局长曾国卫，支持率为39%、反对率16%、支持率净值22个百分点。教育局局长蔡若莲排名垫底，支持率为32%、反对率32%、支持率净值为1个百分点。

香港民意研究所根据支持率比例，将各司、局者分别分类为“表现理想”（即支持率超过66%者）、“表现成功”（支持率超过50%者）、“表现一般”（非其他五类者）、“表现不彰”（认知率不足50%者）、“表现失败”（反对率超过50%者），以及“表现拙劣”（反对率超过66%者）。

当中，只有陈茂波及邓炳强被分至“表现成功”类别，其他司长及局长大多落在“表现一般”及“表现不彰”类别中。