甥舅欲替中国大陆刺探蔡英文秘密行程在台被判刑

一名被中国大陆吸收的男子，被指教唆在台湾总统府特勤中心任职的外甥刺探总统蔡英文的秘密行程，早前在台湾被判刑。甥舅俩提出上诉后，台湾法院星期二（9月27日）减轻刑罚，两人分别坐牢两年八个月和一年四个月。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，被中国大陆吸收的被告孙翰方，曾是前总统蒋经国和李登辉的随扈人员。

孙翰方有一次在中国大陆参加台商聚会时，认识一名方姓男子。孙翰方明知方姓男子为情报工作人员，为牟取暴利，愿意被方姓男子吸收，赴台进行台湾政府机关秘密文书刺探工作。

孙翰方的外甥王文彦担任过前总统陈水扁和马英九的警卫官，蔡英文就任期间也担任宪兵指挥部警卫大队警卫官，有机会接触到总统府机密。孙翰方自2008年起多次招待王文彦到新加坡等地旅游，想说服王文彦刺探总统府机密。

孙翰方在2018年要求王文彦搜集蔡英文私下与美国及日本议员会面等不公开行程资料，但因王文彦发现无法取得而作罢。不过，王文彦搜集到总统府侍卫长等人的职务、各值班轮值表等资料，经由孙翰方交付给方姓男子等人。

两人的刺探计划后来被揭发，他们也被控上法庭。

孙翰方和王文彦认罪后，台湾法院早前依危害国安罪，判处孙翰方坐牢三年四个月，王文彦一年10个月外加缓刑五年。

两名被告后来提出上诉，并改口不认罪。台湾法院在审理上诉案时，斥责孙王两人说词不实、无悔意，保持两人的有期徒刑判决，但撤销王文彦的缓刑处分。法院在星期二更改刑罚，被告还能提出上诉。