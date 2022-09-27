下午察：《隐入尘烟》全网下架

中共二十大召开之前，反映西北底层农民生存状况的影片《隐入尘烟》被全网下架。

自9月26日起，这部影片被院线下架，紧接着在优酷视频、爱奇艺、腾讯视频等视频网站上，找不到完整片源。下架是不是暂时性的，何时能重新上架，还不清楚。

电影票购买软件淘票票上，已经搜索不到《隐入尘烟》的任何信息。（淘票票APP截图）

这部只投入约200万元（人民币，下同，约50万新元）制作的小成本电影，上映前被多次撤档，最后终于在7月8日获中国文化部门批准放映。电影描述了甘肃的一对农村夫妻贫困坎坷的生活，它在中国国内的评价两极，却获得极佳票房，而且还入围著名国际电影节。

麻绳总挑细处断 厄运专找苦命人

大龄单身汉马有铁一贫如洗，寄居在村里被弃置的房子里，只有一头驴子相依为命。邻村的曹贵英身有残疾，行走不便，还有小便失禁的毛病，受尽哥哥嫂子嫌弃。

两人经人介绍后结为夫妻，相濡以沫。正当日子逐渐有了生机的时候，曹贵英在给马有铁送饭的途中失足落水，在其他村民的冷漠观望中溺亡。

妻子过世后，马有铁还完了欠别人的两袋土豆，十个鸡蛋，放走了陪了自己一辈子的老驴。虽然字幕最后写道：“2011年冬，老四马有铁在政府和热心村民的帮助下，乔迁新居，过上了新生活。”但是结尾处，镜头一扫而过放在桌子上的半瓶农药，暗示着马有铁选择服毒结束生命。

电影结尾，马老四喝下了一瓶农药（红色圈出物），和衣躺在了两人以前一同睡觉的炕上。随后马老四四肢震颤由细微转向明显，暗示他已经服毒身亡。（互联网）

影片中，马有铁和曹贵英作为贫困户，没有享受到国家经济发展的任何红利，反而受尽他人欺凌。村里的首富，故意拖欠全村人的地租钱，还以集体的名义屡次逼马有铁为自己献血。政府落实拆除危房的政策后，马有铁和曹贵英决心自己盖房。但最后新盖的土坯房被推了，而马有铁的三哥马老三顶了贫困户的名额，拿到了政府补贴的1万5000元。

票房过亿 褒贬不一

这部影片讨论了大龄未婚、粮食欠款、老房拆迁等多重现实社会议题，迅速引发中国舆论的关注和反思。在上映的第62天，总票房正式破亿，力压多部商业片，还入围了柏林影展主竞赛单元、釜山国际电影节发布展映片单、意大利乌迪内远东国际电影节。

喜爱《隐入尘烟》的观影者，毫不吝啬对它的赞誉。有网友认为，这是一部媲美余华的小说《活着》的现实主义题材佳作，将种种矛盾串联起来，引人入胜，但拆开单看每一件事，又是如此合理和真实。

《隐入尘烟》也不乏批评声。不少评论认为，即使中国有这样不幸命运的人民，但也不该夸大特殊个例，让观众形成这就是中国农村的普遍状况的糟糕印象，它以极端的个例来描写农村生活，是为了迎合西方的口味。更有人质疑，《隐入尘烟》在公然挑战中国脱贫攻坚的成果，别有用心。

中国智库昆仑策研究院高级研究员郑晏石就发文声讨，片中人物的经历如果发生在“万恶的旧社会”，还能让人理解，但在“大力提倡扶贫脱贫的新时代”，而且是在二十大马上就要召开的时候出现，让人不能不怀疑创作者的用心。

不合时宜的现实主义题材作品

北京即将在10月16日召开大会，选举出中共新一届领导人。在此之前，中国国家主席习近平已在2月宣布，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，创造了“彪炳史册的人间奇迹”。

对于习近平曾考察多处贫困地区的经历，《凤凰卫视》将推出纪录片《万水千山总是情》。据介绍，摄制组历时六个月寻访拍摄民众所感所忆，“还原普通百姓与习近平面对面的难忘瞬间“。节目分为上下两集，总时长90分钟。

上集《不忘来时路》从习近平任中共总书记后的第一站视察地河北阜平出发，南下江西，再向北抵达山西，以镜头讲述“饱含共同记忆的历史之路”。下集《一个都不能少》，记录习近平在多民族地区湖南十八洞、历史积贫的宁夏固原、大山中的张北县德胜村，与贫困百姓共话脱贫之策。

中国四川省利家嘴的一户人家正在做饭。利家嘴地理位置偏远，当地正在建设旅游配套设施，巩固脱贫攻坚成果。图片摄于2022年9月3日。（新华社）

在二十大即将召开之际，正能量电视剧开始涌现在中国的屏幕前。中共安徽省委宣传部、陕西省委宣传部的重点文艺项目《八月桂花开》开播，展现社会主义新农村，讲述红色革命老区金家寨镇山民异地搬迁后，扶贫工作组深入一线，带领乡民发展灵芝及茶叶种植产业，整合土地、网络直播销售，使“十二山鬼”变成“十二山神”的故事。

类似的影片还有《沸腾人生》。这部剧9月26日开播，还原中国重卡行业从改革开放初期的八十年代，到当下以科技为引领的工业时代的发展史。

和这些热血影片相比，《隐入尘烟》在当下的环境中，显得格外不合时宜。

《隐入尘烟》的未来

7月上映至今，对于《隐入尘烟》的批评声一直不断。此时下架，可能是在重大会议前夕，去除任何可能引发不和谐事件的话题因子，为大会塑造良好的环境。在这个氛围下，在这个时间点，《隐入尘烟》被全网下架也许已并不令人意外。

人们担忧的是，当局对影视作品的创作限制正愈来愈多。中国文化和旅游部星期一（26日）公开征求意见，计划配备内容审核人员，对网络演出剧目的评论、弹幕等内容进行实时监控。文旅部还计划对网络演出剧目，采取延时直播方式播出，安排专人进行实时监管，发现内容问题第一时间阻断并及时处置。

港媒上周引述消息人士报道，广电总局可能将祭出“五不政策”，包括“军旅剧不能拍爱情题材”、“艺人不允许用英文名”等。

不过，《隐入尘烟》此前上映两个月，并且能够在票房大获捷报，也可见它所表现的主题与情怀，并未被当局完全否定或抹杀。大家只期待过了“大日子”后，它能够重新回到中国观众的视线当中。