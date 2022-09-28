中国驻联合国代表吁推动乌问题当事方打开政治解决大门

中国常驻联合国代表张军说，乌克兰问题的当务之急是要推动当事方尽快打开政治解决的大门，把各自合理关切都纳入谈判，把所有可行选项都摆上桌面。

据中新社报道，联合国安理会9月27日审议乌克兰问题，负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛说，近期出现了有可能使俄乌冲突进一步升级的行动。乌克兰四地举行的所谓加入俄罗斯公投，是在乌克兰宪法和法律框架之外进行，不能被称为真正的民意表达。试图以武力方式获取另一国领土，同时声称代表人民意愿的单方面行为，根据国际法不能被认为合法。

张军说，中方注意到乌克兰局势最新变化，也认真听取了有关各方就此发表的意见。中方看待和处理乌克兰问题立场和主张是一贯的、明确的，就是各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方始终站在和平一边，一直致力于劝和促谈，将继续发挥建设性作用。

张军说，在刚刚结束的联大一般性辩论中，许多国家领导人都对乌克兰危机长期化、扩大化及其引发的外溢影响表示担忧，呼吁通过对话谈判实现停火止战，管控危机外溢造成的负面影响。

张军说，近来发生的事态再次提醒我们，和平需要各方共同争取和维护，集团对抗、政治孤立、制裁施压只会让问题解决走向死胡同。当务之急是要推动当事方尽快打开政治解决的大门，把各自合理关切都纳入谈判，把所有可行选项都摆上桌面。黑海粮食倡议的签署启发我们，即使在冲突局势下，外交努力一样可以取得成果、带来希望。

张军说，坚持以国际法为基础的国际秩序，恪守以联合国宪章宗旨原则为基础的国际关系基本准则，不能停留在政治口号上。安理会作为国际集体安全机制的核心，应当充分用好宪章赋予的斡旋调解工具，遵循止战促谈的正确方向，尤其要采取建设性、负责任的行动，为政治解决积累条件、开辟空间。中方将同所有爱好和平的国家一道，继续为缓和局势、解决危机作出不懈努力。