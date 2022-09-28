管轶出任上海市病毒研究院首任院长

由上海市政府和上海交通大学共同建设的上海市病毒研究院周一举行揭牌成立仪式，曾批评中国防疫政策的国际著名病毒学家管轶出任该院首任院长。

据《星岛日报》报道，上海市政府介绍，上海市病毒研究院将整合上海交通大学医学院在病毒学相关领域的学科优势，围绕病毒演化与跨宿主传播机制、病毒相关重大疾病致病机制和病毒感染诊断治疗及转化等三大方向，着力打造具国际影响力的病毒学研究创新策源地。

将担任首任院长的管轶致辞说，病毒学研究在人类健康和医学乃至国家安全中有着极其重要的地位和意义。上海市病毒研究院将进一步聚焦世界病毒学前沿方向和上海市建设全球最安全公共城市需要，在未来打造成世界一流病毒学研究中心，成为上海生物医药产业集群的重要组成。

现年60岁的管轶生于江西宁都，现为香港大学新发传染性疾病国家重点实验室主任，是当今禽流感病毒研究的国际权威之一。

管轶去年曾在接受凤凰卫视采访时坦言，长远来看“清零”的目标已不可能实现，且有可能对中国经济造成灾难性的后果，他说：“如果说要以清零为目标，我估计我们没有机会了，因为这个病毒已经长住下来了。”

他还曾说：“现在（中国）各地政府对散发性个案是零容忍，如果是这样，我觉得我们国家的经济一定会垮掉。”他还在采访中质疑大规模核酸检测，“不要动不动就全员检测核酸， 我觉得检测抗体比较重要。”相关视频很快被全网删除。