前美军预备役人员被判非法充当中国代理人罪名成立

美国司法部公告，芝加哥的一个联邦陪审团9月26日判定一名中国公民和前美国美国陆军预备役人员作为中国代理人在美国境内非法行事，收集掌握关于航空航天技术、人工智能甚至航空母舰的宝贵知识的美国科学家和工程师的信息。

据美国之音报道，美国司法部的新闻稿写道，居住在芝加哥的31岁中国公民季超群（音译）被判犯有一项在未向司法部报备的情况下串谋充当中国政府代理人的罪名；一项在未向司法部报备的情况下担任中国代理人的罪名；以及一项向美国陆军作出重大虚假陈述的罪名。陪审团宣判对季超群起诉的两项电汇欺诈罪名无罪。

在美国，作为未注册的中国代理人的定罪最高可判处十年监禁，而串谋和虚假陈述的定罪每项最高可判处五年监禁。美国地区法官没有立即确定宣判日期。

在芝加哥美国地方法院为期两周的审判中提供的证据显示，季超群在江苏省国家安全厅高级情报官员的指导下工作。他受命于江苏省国安厅副处长徐延军（音译），向一名情报官员提供某些个人的信息，以供江苏省国家安全部招募。这些人包括在美国担任工程师和科学家的中国人，其中一些人为美国国防承包商工作。这项任务是江苏省国家安全厅获得美国公司正在开发的先进航空航天和卫星技术努力的一部分。徐延军去年在俄亥俄州南区被判共谋并企图进行经济间谍活动和盗窃商业机密。

2016年，季超群通过紧缺人才征兵计划入伍美国陆军预备役。他在申请参加紧缺人才征兵计划时谎称自己在过去七年内没有与外国政府接触。在随后与一名美国陆军军官的面试中，他没有透露与一名外国情报官员的关系和联系。

对季超群的指控称，他在2013年来到芝加哥伊州理工学院就读电子工程专业之前不久，在中国被国家安全部特工盯上。寒假回国后，季超群被江苏省国安厅的工作人员请去吃饭，最终得到了一份绝密合同，他宣誓效忠国安厅的事业，同意“将余生献给国家安全”。

季超群偷拍的未签名的合同照片后来在他的手机上被发现。 检察官说，季超群还拍下了国安厅给他的6000美元（8639新元）现金的照片，这笔钱用于支付他在美国的生活费用。

美国助理检察官巴里·乔纳斯上周在对陪审团进行的总结陈词中说，季超群五天后回到芝加哥并立即联系了一位在乔治华盛顿大学学习航天航空的朋友。季超群给朋友发了合同和现金的照片，并提出如果朋友帮助他寻找国安厅想要的线索，他可以分享一些他的“运营费用”。

最终，季超群收集到八名美国公民的背景报告，他们都出生在台湾或中国大陆，从事科技行业，其中包括几位专门从事航空航天工作的人，其中七人为美国国防承包商工作。

根据乔纳斯的说法，季超群将这些报告以压缩附件的形式发回给江苏国安厅人员，该附件被标记为“期中考试问题集”。

2015年从伊州理工学院毕业后，季超群次年进入美国陆军预备役。检察官指控季超群在军队背景调查中隐瞒了他与中国情报官员的联系，但陪审团认定他在这两项罪名上均无罪。

陪审团判定他在一份政府背景表格上提供虚假回答，该表格询问他是否曾与包括国安厅在内的外国情报机构有任何联系。